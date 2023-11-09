Українець Лень видав найкращий матч у сезоні НБА: відео

30-річний українець розпочав матч на лаві запасних. Натомість у старті на позиції центрового вийшов Домантас Сабоніс. Разом із литовцем до п'ятірки потрапили Хертер, Елліс, Мюррей та Барнс.

Лень, однак, отримав шанс проявити себе. На паркеті він провів 13 хвилин. За відведений час українець встиг набрати 10 очок, зробив 6 підбирань і оформив 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Леня позитивний – 8.

Український центровий чотири рази кидав із гри та всі його спроби виявили влучними (двоочкові). Трохи гірші справи Леня були на лінії штрафних кидків. Із п'яти спроб він реалізував лише 2 кидки з "дуги". Зате досвідчений українець виконав 2 блоки та лише одного разу сфолив.

Стараннями Леня та інших "Кінгз" дотиснули орегонів у додатковій п'ятихвилинці (121:118). Найрезультативнішим у складі "Сакраменто" став конкурент українця Сабоніс. Литовський баскетболіст зупинився за крок від тріпл-даблу (27+11+9).