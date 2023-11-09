Украинец Лень выдал лучший матч в сезоне НБА: видео

Центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень серьезно приложился к победе над "Портленд Трэйл Блэйзерс" в овертайме противостояния в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

30-летний украинец начал матч на скамейке запасных. В старте же на позиции центрового вышел Домантас Сабонис. Вместе с литовцем в пятерку попали Хертер, Эллис, Мюррей и Барнс.

Лень, однако, получил шанс проявить себя. На паркете он провел 13 минут. За отведенное время украинец успел набрать 10 очков, сделал 6 подборов и оформил 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Леня положительный – 8.

Украинский центровой четыре раза бросал с игры и все его попытки оказались точными (двухочковые). Чуть хуже дела Леня были на линии штрафных бросков. Из пяти попыток он реализовал всего 2 броска с "дуги". Зато опытный украинец выполнил 2 блока и только однажды сфолил.

Стараниями Лtня и других "Кингз" дожали орегонцев в дополнительной пятиминутке (121:118). Самым результативным в составе "Сакраменто" стал конкурент украинца Сабонис. Литовский баскетболист остановился в шаге от трипл-дабла (27+11+9).