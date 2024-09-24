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Українець з легендарного драфту НБА став тренером аутсайдера ліги

Детройт, Вівторок 24 вересня 2024 13:30
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Українець з легендарного драфту НБА став тренером аутсайдера ліги Фото: Віталій Потапенко переїхав у Мічиган (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Віталій Потапенко ввійшов до тренерського штабу "Детройт Пістонз" перед новим сезоном Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

49-річний фахівець став одним із асистентів Джей Бі Бікерстаффа. Разом із ним допомагатимуть новому менеджеру "Пістонз" Люк Волтон, Сідні Лоу, Фред Вінсон, Кевін Берлесон, Джером Аллен і Джош Естес.

Потапенко перебрався в "Детройт" із лав "Мемфіса". Він працював у структурі "Гріззліс" із 2018 року. Раніше українець був асистентом керманичів "Клівленда" та "Індіани", а також колективів Ліги розвитку – "Форт-Вейна", "Дакоти", "Санта-Круза". У ролі тренера став чемпіоном із "Кавальєрс" за підсумками сезону 2015/16.

У кампанії 2023/24 "Детройт" став найгіршою командою регулярного чемпіонату НБА. Рекорд "Пістонз" – 14 перемог, 68 поразок. Мічиганці фінішували останніми в Східній конференції асоціації.

Хто такий Віталій Потапенко

Уродженець Києва, вихованець столичного "Будівельника". Дворазовий чемпіон України (1993, 1994) поїхав за океан у 19 років. На студентському рівні захищав кольори "Райт Стейта".

На драфті НБА-1996 обраний "Клівлендом" під 12-м номером, а наступним "Шарлотт" забрав Кобі Браянта та віддав його в "Лейкерс". Українець також випередив майбутніх зірок асоціації Предрага Стояковіча та Стіва Неша. У лавах "Кавальєрс" центровий провів 2,5 роки.

Потім відіграв 3,5 сезони за "Бостон", а також виступав за "Сіетл" і "Сакраменто". Донедавна залишався рекордсменом серед українців за кількістю матчів у НБА (610 поєдинків). Прізвисько – The Ukraine Train.

До слова, раніше Кобзистий-молодший переїхав у США для виступів у NCAA.

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