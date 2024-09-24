Украинец с легендарного драфта НБА стал тренером аутсайдера лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

49-летний специалист стал одним из ассистентов Джей Би Бикерстаффа. Вместе с ним будут помогать новому менеджеру "Пистонс" Люк Уолтон, Сидни Лоу, Фред Уинсон, Кевин Берлесон, Джером Аллен и Джош Эстес.

Потапенко перебрался в "Детройт" из рядов "Мемфиса". Он работал в структуре "Гриззлис" с 2018 года. Ранее украинец был ассистентом наставников "Кливленда" и "Индианы", а также коллективов Лиги развития – "Форт-Уэйна", "Дакоты", "Санта-Круза". В роли тренера стал чемпионом с "Кавальерс" по итогам сезона 2015/16.

В кампании 2023/24 "Детройт" стал худшей командой регулярного чемпионата НБА. Рекорд "Пистонс" – 14 побед, 68 поражений. Мичиганцы финишировали последними в Восточной конференции ассоциации.

Кто такой Виталий Потапенко

Уроженец Киева, воспитанник столичного "Будивельника". Двукратный чемпион Украины (1993, 1994) уехал за океан в 19 лет. На студенческом уровне защищал цвета "Райт Стэйта".

На драфте НБА-1996 выбран "Кливлендом" под 12-м номером, а следующим "Шарлотт" забрал Коби Брайанта и отдал его в "Лейкерс". Украинец также опередил будущих звезд ассоциации Предрага Стояковича и Стива Нэша. В рядах "Кавальерс" центровой провел 2,5 года.

Затем отыграл 3,5 сезона за "Бостон", а также выступал за "Сиэтл" и "Сакраменто". До недавнего времени оставался рекордсменом среди украинцев по количеству матчей в НБА (610 поединков). Прозвище – The Ukraine Train.