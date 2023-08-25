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Українець Коваленко змінив прописку в чемпіонаті Італії

Емполі, П'ятниця 25 серпня 2023 15:26
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Українець Коваленко змінив прописку в чемпіонаті Італії Фото: Віктор Коваленко у футболці національної команди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Кандидат до лав збірної України Віктор Коваленко перебрався до "Емполі" з бергамської "Аталанти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний вихованець "Шахтаря" продовжив кар'єрну мандрівку в Серії А. Після "Аталанти" та "Спеції" він намагатиметься закріпитися у складі "синіх" із провінції Тоскана.

Коваленко орендований "Емполі" на сезон. У договорі сторони передбачили опцію викупу. Контракт українця з бергамасками чинний до літа 2025 року. Коваленко перебрався до "Аталанти" взимку 2021-го за скромні 600 тисяч євро.

Стати своїм у лавах "Богині" він не зміг, провівши всього 1 матч. Сезони 2021/22 та 2022/23 відіграв за "Спецію" в оренді – 47 поєдинків у всіх турнірах, 1 гол, 5 асистів. У лавах збірної України хавбек провів 32 матчі.

За даними "ТаТоТаке", на Коваленка також претендував французький "Нант". У новому сезоні Ліги 1 "канарки" стартували з двох поразок. Натомість у попередній кампанії команда фінішувала на 16-й сходинці.

До слова, Україна втратила позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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