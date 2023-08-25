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Украинец Коваленко сменил прописку в чемпионате Италии

Эмполи, Пятница 25 августа 2023 15:26
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Украинец Коваленко сменил прописку в чемпионате Италии Фото: Виктор Коваленко в футболке национальной команды (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в ряды сборной Украины Виктор Коваленко перебрался в "Эмполи" из бергамской "Аталанты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний воспитанник "Шахтера" продолжил карьерное путешествие в Серии А. После "Аталанты" и "Специи" он будет пытаться закрепиться в составе "синих" из провинции Тоскана.

Коваленко арендован "Эмполи" на сезон. В договоре стороны предусмотрели опцию выкупа. Контракт украинца с бергамасками действует до лета 2025 года. Коваленко перебрался в "Аталанту" зимой 2021-го за скромные 600 тысяч евро.

Стать своим в рядах "Богини" он не смог, проведя всего 1 матч. Сезоны 2021/22 и 2022/23 отыграл за "Специю" в аренде – 47 поединков во всех турнирах, 1 гол, 5 ассистов. В рядах сборной Украины хавбек провел 32 матча.

По данным "ТаТоТаке", на Коваленко также претендовал французский "Нант". В новом сезоне Лиги 1 "канарейки" стартовали с двух поражений. В предыдущей кампании команда финишировала на 16-й строчке.

К слову, Украина потеряла позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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