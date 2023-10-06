Українець чи ні. Що відомо про громадянство Коломойського

Київський апеляційний суд сьогодні проводить засідання у справі колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Під час якого згадали тему з громадянством олігарха.

РБК-Україна в матеріалі розбиралося, що відомо про громадянство Коломойського.

Громадянство Коломойського

Тема того, чи позбавили олігарха Ігоря Коломойського українського громадянства сьогодні знову почали обговорювати з новою силою.

Це сталося після того, як під час сьогоднішнього засідання суддя Київського апеляційного суду нагадала Коломойському, що його позбавили українського громадянства.

"Ви були позбавлені громадянства 17 липня 2022 року, так чи ні?" - уточнила суддя у Коломойського.

У відповідь олігарх заявив, що не знає про це.

"Я від міграційної служби нічого не отримував. Паспорти маю", - відповів Коломойський.

При цьому сам олігарх каже, що також має паспорти Ізраїлю та Кіпру.

Цікавим є те, що Коломойський - фігурант кількох справ. І от в судових матеріалах одного з них вказується, що громадянство у нього є.

Суд над Коломойським

Зазначимо, 6 жовтня в Апеляційному суді Києва розглядається апеляційна скарга адвокатів Коломойського проти суми застави 3,9 млрд грн.

Фото: 6 жовтня Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу захисту Коломойського (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше під час засідання суду за першою підозрою (легалізація півмільярда гривень шляхом виведення за кордон) Бюро економічної безпеки України (БЕБ) встановило Коломойському заставу у сумі півмільярда гривень.

Але пізніше, коли БЕБ оголосило про другу підозру олігарху (справа, що нібито стосується заволодіння 5,8 млрд гривень ПриватБанку), Шевченківський суд збільшив заставу до 3,9 млрд грн.

Тож сьогодні олігарха судять за трьома епізодами - дві з трьох справ ведуть співробітники БЕБ, справи розглядаються у Шевченківському суді. Третю справу ведуть детективи Національного антикорупційного бюро, а провадження розглядають у ВАКС.

Так, у ВАКС олігарха визнали як не громадянина України, при цьому у Шевченківському суді виникла плутанина - в ухвалах Коломойського суду називають то громадянином України, то громадянином Ізраїлю.

Фото: в ухвалі Шевченківського суду Коломойський вказаний як громадянин України, в іншій - Ізраїлю (скріншот)

Зазначимо, джерела РБК-Україна у правоохоронних органах раніше повідомили, що Коломойського справді позбавили українського громадянства.

Також зазначимо, згідно з Кримінальним кодексом України, осіб з іноземним громадянством, які скоїли злочини на території України, судять за законами України.

Детально про те, як один із найвпливовіших олігархів країни опинився під арештом читайте в матеріалі РБК-Україна "Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних".

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