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Українець з АПЛ став героєм документальної стрічки: відео

Фото: Єгор Ярмолюк входить до основної обойми "бджіл" (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк удостоївся персонального короткометражного фільму від англійського "Брентфорда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал клубу.

 

"Бджоли" випустили документалку про перспективного українця. Стрічка отримала назву "Важкі рішення".

Ярмолюк у короткометражці розповів про своє сходження до футбольних вершин. Окрема гілка плівкового оповідання – війна Росії проти України. Фільм у форматі 4K "Брентфорд" виклав у загальний доступ напередодні.

У нинішньому сезоні Ярмолюк дебютував на рівні англійської Прем'єр-ліги. Він провів 18 поєдинків у чемпіонаті, в яких не відзначився результативними діями та заробив у пасив 2 жовті картки. Ще три матчі він зіграв у кубкових турнірах.

Ярмолюк переїхав на Туманний Альбіон майже два роки тому. Середняк АПЛ віддав за нього орієнтовно 1,5 млн євро "Дніпру-1" та відправив на адаптацію до резервної команди. На нинішній сезон українець потрапив до першої команди "бджіл". Контракт із "Брентфордом" чинний до літа 2028 року.

До слова, раніше пригадали українців-бомбардирів чемпіонату Англії на чолі з Ребровим.

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