Україна зустрінеться з господаркою Євро-2024 перед турніром

Матч Німеччина – Україна відбудеться 3 червня. Поєдинок прийме Нюрнберг. Товариська зустріч на арені "Макс-Морлок-Штадіон" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Бундестім стала третім літнім суперником "синьо-жовтих". Раніше стало відомо про спаринги команди Сергія Реброва зі збірними Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня). Усі три поєдинки стануть підготовкою до Євро-2024, якщо збірна України проб'ється на чемпіонат.

Торік підопічні Реброва звели внічию контрольний поєдинок з Німеччиною (3:3). Загалом збірні зустрічалися 9 разів. Тотальна перевага за підсумками матчів у німців (5 перемог, 4 нічиї).

Німеччина прийме чемпіонат Європи-2024. Бундестім потрапила до групи A турніру. Там суперниками команди Юліана Нагельсманна будуть збірні Шотландії, Угорщини та Швейцарії. У матчі-відкриття турніру німці 14 червня в Мюнхені протистоятимуть шотландській збірній.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначаться в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.