Україна зробила ще один крок для вступу в ЄС: що ухвалив Кабмін

Уряд України зробив ще один крок для європейської інтеграції. Він потрібен для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Прем'єр наголосив, що цілі України залишаються незмінними - цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід'ємною частиною ЄС.

Шмигаль також повідомив, що Кабмін схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".

"Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", - уточнив глава уряду.

У середу, 14 травня, Кабінет міністрів затвердив Дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України в ЄС. Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, що у лютому 2022 року через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна офіційно подала заяву на вступ до ЄС. Згодом Європейський Союз надав Україні статус кандидата на вступ, а у грудні 2023 року офіційно дозволив відкрити переговори про вступ.

Україна продовжує виконувати рекомендації Брюсселю для інтеграції в європейську систему. Зокрема, тривають підготовчі роботи для відкриття переговорних кластерів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна цьогоріч хоче відкрити 5-6 кластерів.

Як зазначала голова європейської дипломатії Кая Каллас, ЄС шукає механізм, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною. Йдеться про можливе створення коаліцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.