ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина сделала еще один шаг для вступления в ЕС: что принял Кабмин

Киев, Среда 14 мая 2025 12:17
UA EN RU
Украина сделала еще один шаг для вступления в ЕС: что принял Кабмин Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Украины сделало еще один шаг для европейской интеграции. Он нужен для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

В среду, 14 мая, Кабинет министров утвердил Дорожные карты, которые нужны для открытия первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС. Дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

"Они полностью соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам", - уточнил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что Кабмин одобрил переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы процесса вступления в ЕС".

Премьер подчеркнул, что цели Украины остаются неизменными - в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, что в феврале 2022 года через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ Украина официально подала заявку на вступление в ЕС. Позже Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023 года официально разрешил открыть переговоры о вступлении.

Украина продолжает выполнять рекомендации Брюсселя для интеграции в европейскую систему. В частности, продолжаются подготовительные работы для открытия переговорных кластеров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в этом году хочет открыть 5-6 кластеров.

Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ЕС ищет механизм, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией. Речь идет о возможном создании коалиций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Денис Шмыгаль Вступление в ЕС
NEWS
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют