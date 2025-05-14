Украина сделала еще один шаг для вступления в ЕС: что принял Кабмин
Правительство Украины сделало еще один шаг для европейской интеграции. Он нужен для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
В среду, 14 мая, Кабинет министров утвердил Дорожные карты, которые нужны для открытия первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС. Дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.
"Они полностью соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам", - уточнил глава правительства.
Шмыгаль также сообщил, что Кабмин одобрил переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы процесса вступления в ЕС".
Премьер подчеркнул, что цели Украины остаются неизменными - в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью ЕС.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, что в феврале 2022 года через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ Украина официально подала заявку на вступление в ЕС. Позже Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023 года официально разрешил открыть переговоры о вступлении.
Украина продолжает выполнять рекомендации Брюсселя для интеграции в европейскую систему. В частности, продолжаются подготовительные работы для открытия переговорных кластеров.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в этом году хочет открыть 5-6 кластеров.
Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ЕС ищет механизм, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией. Речь идет о возможном создании коалиций.
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