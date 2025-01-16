Україна знову вимагає від РФ допустити Червоний Хрест до всіх полонених

Українська делегація знову вимагає від Російської Федерації забезпечити доступ Червоного Хреста до всіх військовополонених. Це сталося на чотиристоронній зустрічі, вперше скликаній з ініціативи України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.

За його словами, на зустрічі за участю російського омбудсмена Тетяни Москалькової, а також очільників делегацій Червоного Хреста в Україні та Росії - Юрга Еглінга та Бориса Мішеля - обговорювали умови утримання військовополонених та їхнє повернення.

Як зазначив Лубінець, українська і російська сторони відзвітували про передачу пакунків і листів для полонених і домовилися про виконання цієї гуманітарної місії у 2025 році.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до всіх місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандата і повного виконання Женевських конвенцій", - сказав він.

Крім того, Україна наполягає на тому, щоб у Росії створили змішану медкомісію для верифікації тяжкопоранених і тяжкохворих серед українських полонених для пріоритетних обмінів.

Москалькова назвала цю зустріч "кроком до зміцнення довіри". Судячи з фото, зустріч, імовірно, відбулася на території Білорусі.