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Україна знайшла альтернативу Starlink, щоб бити по цілях в акваторії Криму, - Сухаревський

Вівторок 11 червня 2024 22:22
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Україна знайшла альтернативу Starlink, щоб бити по цілях в акваторії Криму, - Сухаревський Ілюстративне фото: Україна знайшла альтернативу Starlink (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна знайшла систему супутникового зв'язку, який може стати альтернативою Starlink. Це необхідно для ударів дронами в акваторії Криму.

Про це під час прес-конференції заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це питання вирішується (йдеться про альтернативу для Starlink - ред.), і створено цілу робочу групу щодо діалогу. Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі", - розповів Сухаревський.

ЗСУ використовують Starlink

Нагадаємо, українські захисники використовують десятки тисяч терміналів Starlink. Зокрема, їх активно застосовують для війни з російськими окупантами.

Такі системи супутникового зв'язку допомагають бійцям ЗСУ атакувати російських окупантів за допомогою безпілотників.

Але у вересні 2023 року CNN повідомило, що Ілон Маск нібито таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, оскільки він боявся, що українці будуть використовувати його систему супутникового зв'язку для атак на російський флот.

Сам Маск цю інформацію спростував. Він стверджував, що мережа біля українського півострова не працювала і раніше.

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