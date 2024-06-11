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Украина нашла альтернативу Starlink, чтобы бить по целям в акватории Крыма, - Сухаревский

Вторник 11 июня 2024 22:22
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Украина нашла альтернативу Starlink, чтобы бить по целям в акватории Крыма, - Сухаревский Иллюстративное фото: Украина нашла альтернативу Starlink (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина нашла систему спутниковой связи, которая может стать альтернативой Starlink. Это необходимо для ударов дронами в акватории Крыма.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос решается (речь об альтернативе для Starlink - ред.), и создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, диалог продолжается, и в ближайшем будущем ждем положительного результата в этом диалоге", - рассказал Сухаревский.

ВСУ используют Starlink

Напомним, украинские защитники используют десятки тысяч терминалов Starlink. В частности, их активно применяют для войны с российскими оккупантами.

Такие системы спутниковой связи помогают бойцам ВСУ атаковать российских оккупантов при помощи беспилотников.

Но в сентябре 2023 года CNN сообщило о том, что Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам выключить сеть Starlink у побережья временно оккупированного Крыма, поскольку он боялся, что украинцы будут использовать его систему спутниковой связи для атак на российский флот.

Сам Маск эту информацию опроверг. Он утверждал, что сеть возле украинского полуострова не работала и ранее.

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