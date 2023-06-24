Україна зможе захистити Європу: Зеленський закликав надати всю зброю

Україна потрібна отримати від країн Заходу всю зброю, необхідну для захисту від Росії. Києву потрібні F-16 та ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео-звернення президента Володимира Зеленського .

"Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, і неважливо, хто ними командує. Ми захистимо", - сказав він.

За його словами, безпека східного флангу Європи "тримається лише на нашій обороні, і саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони - це підтримка і вашої оборони, усіх у вільному світі".

Зеленський наголосив, що українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети -- "це все те, що захищає Європу від таких марш-кидків, як сьогодні ми бачимо на російській території".

"І коли ми звертаємося по F-16 або ATACMS, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист. Це те, що потрібно. Зараз - час надати всю необхідну для захисту зброю", - додав він.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, власник групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав 23 червня військовий переворот у Росії. Його війська йшли на Москву, підійшовши до столиці на відстань 200 км.

Однак увечері 24 червня Пригожин заявив, що припиняє похід на Москву. "Зараз настав той момент, коли кров може пролитися, тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролито російську кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони. І йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", - сказав він.

До цього Олександр Лукашенко заявив, що провів переговори з Пригожиним, погодивши їх із Володимиром Путіним.

Лукашенко стверджує, що домовився з Пригожиним "про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги".

"Наразі на столі - абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", - йдеться у заяві прес-служби Лукашенка.