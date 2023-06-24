Лукашенко заявив, що провів переговори із Пригожиним

Олександр Лукашенко заявив, що провів переговори з лідером групи "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Стверджується, що переговори узгоджено з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство " Белта ".

Згідно з повідомленням, Путін і Лукашенко сьогодні вранці "домовилися про спільні дії" щодо групи "Вагнера".

Переговори Лукашенка з Пригожиним "тривали протягом усього дня".

"Внаслідок чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому Пригожин нібито прийняв пропозицію Лукашенка "про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги".

"Наразі на столі - абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", - йдеться у заяві прес-служби Лукашенка.

Кінець бунту Пригожина

Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що за добу його війська підійшли на відстань за 200 км від Москви.

"Зараз настав той момент, коли кров може пролитися, тому розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролито російську кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони. І йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", - сказав він.

Нагадаємо, власник військової групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав 23 червня військовий переворот у Росії. Його війська йшли на Москву, захоплюючи міста.

Все, що відомо на цей час про бунт Пригожина, читайте у матеріалі РБК-Україна.