ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна змінила склад чоловічої збірної на фінальні етапи Кубка світу

Солт-Лейк-Сіті, Середа 06 березня 2024 12:57
UA EN RU
Україна змінила склад чоловічої збірної на фінальні етапи Кубка світу Фото: Віталій Мандзин повертається до першої команди (instagram.com/vitalii.mandzyn)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер біатлонної чоловічої команди України Юрай Санітра вніс кадрові корективи перед останніми гонками сезону 2023/24 в США та Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

До Північної Америки полетять п'ятеро біатлоністів. У порівнянні з етапом Кубка світу в норвезькому Осло місце в збірній втратив Денис Насико.

Спершу тренерський штаб планував, що в Штати полетить вся п'ятірка спортсменів, які змагалися Гольменколлені. До них там повинен був приєднатися Віталій Мандзин. Останній поповнив склад команди, але Санітра вирішив позбутися Насика.

Зберегли місця в збірній Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко й Тарас Лесюк. Вони змагатимуться в американському Солдьєр-Голлоу (9-10 березня) та канадському Канморі (14-17 березня). Чоловіки проведуть п'ять гонок за тиждень.

У нинішньому сезоні Кубка світу залікові очки набрали 7 українців. Найкращий серед інших – Підручний (100 пунктів). Натомість Лесюк, Насико й Тищенко набрали менше десяти балів.

До слова, раніше збірна України повністю провалила змішану естафету в Гольменколлені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок світу Збірна України Биатлон
NEWS
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію