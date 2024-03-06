Україна змінила склад чоловічої збірної на фінальні етапи Кубка світу

Головний тренер біатлонної чоловічої команди України Юрай Санітра вніс кадрові корективи перед останніми гонками сезону 2023/24 в США та Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

До Північної Америки полетять п'ятеро біатлоністів. У порівнянні з етапом Кубка світу в норвезькому Осло місце в збірній втратив Денис Насико.

Спершу тренерський штаб планував, що в Штати полетить вся п'ятірка спортсменів, які змагалися Гольменколлені. До них там повинен був приєднатися Віталій Мандзин. Останній поповнив склад команди, але Санітра вирішив позбутися Насика.

Зберегли місця в збірній Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко й Тарас Лесюк. Вони змагатимуться в американському Солдьєр-Голлоу (9-10 березня) та канадському Канморі (14-17 березня). Чоловіки проведуть п'ять гонок за тиждень.

У нинішньому сезоні Кубка світу залікові очки набрали 7 українців. Найкращий серед інших – Підручний (100 пунктів). Натомість Лесюк, Насико й Тищенко набрали менше десяти балів.