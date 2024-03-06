Украина изменила состав мужской сборной на финальные этапы Кубка мира

Главный тренер биатлонной мужской команды Украины Юрай Санитра внес кадровые коррективы перед последними гонками сезона 2023/24 в США и Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

В Северную Америку полетят пятеро биатлонистов. По сравнению с этапом Кубка мира в норвежском Осло место в сборной потерял Денис Насыко.

Сначала тренерский штаб планировал, что в Штаты полетит вся пятерка соревновавшихся Хольменколленов спортсменов. К ним должен был присоединиться Виталий Мандзин. Последний пополнил состав команды, но Санитра решил избавиться от Насыко.

Сохранили места в сборной Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. Они будут соревноваться в американском Солдьер-Холлоу (9-10 марта) и канадском Канморе (14-17 марта). Мужчины проведут пять гонок за неделю.

В нынешнем сезоне Кубка мира зачетные очки набрали 7 украинцев. Лучший среди других – Пидручный (100 пунктов). Лесюк, Насыко и Тищенко набрали менее десяти баллов.