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Украина изменила состав мужской сборной на финальные этапы Кубка мира

Солт-Лейк-Сити, Среда 06 марта 2024 12:57
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Украина изменила состав мужской сборной на финальные этапы Кубка мира Фото: Виталий Мандзин возвращается в первую команду (instagram.com/vitalii.mandzyn)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер биатлонной мужской команды Украины Юрай Санитра внес кадровые коррективы перед последними гонками сезона 2023/24 в США и Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

В Северную Америку полетят пятеро биатлонистов. По сравнению с этапом Кубка мира в норвежском Осло место в сборной потерял Денис Насыко.

Сначала тренерский штаб планировал, что в Штаты полетит вся пятерка соревновавшихся Хольменколленов спортсменов. К ним должен был присоединиться Виталий Мандзин. Последний пополнил состав команды, но Санитра решил избавиться от Насыко.

Сохранили места в сборной Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. Они будут соревноваться в американском Солдьер-Холлоу (9-10 марта) и канадском Канморе (14-17 марта). Мужчины проведут пять гонок за неделю.

В нынешнем сезоне Кубка мира зачетные очки набрали 7 украинцев. Лучший среди других – Пидручный (100 пунктов). Лесюк, Насыко и Тищенко набрали менее десяти баллов.

К слову, ранее сборная Украины полностью провалила смешанную эстафету в Хольменколлене.

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