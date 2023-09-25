Україна зіткнулася із проблемою нацбезпеки після масового відтоку населення, - нардеп

Масовий виїзд українців після початку військових дій обернувся проблемою національної безпеки України – влада має вже зараз створити окремий державний орган, який займатиметься розробкою програми повернення біженців додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Михайла Цимбалюка.

За його словами, зараз понад 12 млн країнців покинули країну з початку бойових дій, повернути яких назад додому буде вкрай складно.

"Багато є факторів, один з них - це все-таки як довго триватиме війна. Тому що чим довше вона триватиме, тим складніше буде людям повертатися. Знайшовши найкраще життя в іншій державі, людина обростає побутом, діти йдуть до школи, з'являється робота, якісь елементарні перспективи, кредити тощо І це не дасть можливості певній частині повернутися", - пояснив він.

Більше того, багато залежатиме від політики української влади стосовно українських біженців, вважає нардеп.

"Як влада створюватиме інвестиційний клімат, і саме якісь умови для тих українців, які хочуть повернутися - це теж важливо. Що зможе запропонувати Україна тим людям, яким нікуди повертатися, наприклад, тим регіонам, де їхнє майно знищено, де втрачено бізнес, де нікуди повертатися. Сьогоднішні умови щодо компенсації знищеного житла не задовольнять людей, бо людям просто нема куди їхати, а сьогодні в Європі, в інших державах вони мають хоча б якісь елементарні умови для життя чи перспективу", - додав він.

Відтік населення України вже створив дефіцит робочої сили, що своєю чергою неминуче позначиться на економіці країни.

"Українська економіка періоду відновлення зіткнеться з дисбалансом і з дефіцитом робочої сили. І це може бути також виклик (для влади, - ред.) . Я не виключаю, що в державі можуть з'явитися мігранти, які не вибагливі до рівня оплати. З яких держав ці люди можуть бути, сьогодні складно судити. Але Україна має бути готовою до хвилі мігрантів", - зазначив парламентар.

Більше того, нардеп наголошує, що масовий від'їзд українців із країни "вже став проблемою чи буде проблемою національної безпеки".

"Влада якнайшвидше має створити окремий державний орган, який займатиметься розробкою програми повернення українців додому. Інакше ми втрачаємо як націю ідентичність", - зазначив він.

Цимбалюк переконаний, що своєю бездіяльністю щодо цієї проблематики влада втрачає дорогоцінний час, і повернути людей в Україну буде дедалі складніше.

До того ж, на Україну чекає така проблема, як старіння нації, яка характерна для всієї Європи та в Америки.

"Ми матимемо наслідки. І тут держава теж має розробити програму підтримки сімей, які народжують дітей. Справді, демографічна криза, про це говорять фахівці, тільки починається. Працездатне населення, особливо чоловіки, сьогодні на фронті. А ті, хто займатиметься економікою , молоді люди через відчуття туманного майбутнього не поспішають народжувати дітей, і це насправді є проблема", - заявив він.

Ситуація посилюється тим, що кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни істотно збільшилася.

"Ми вже цього року маємо зростання обліку осіб з інвалідністю. Це виклик. І це стосується не лише чоловіків, які воюють, це стосується і цивільного населення, і дітей, і жінок, і осіб зрілого віку, і поважного віку. Держава має вже зараз реально працювати на тому, як створити умови для достатньої професійної реабілітації. Реабілітація сьогодні - виклик суспільству, і держава виявилася до нього не готовою", - підсумував він.