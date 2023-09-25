Украина столкнулась с проблемой нацбезопасности после массового оттока населения, - нардеп

Массовый выезд украинцев после начала военных действий обернулся проблемой национальной безопасности Украины - власть должна уже сейчас создать отдельный государственный орган, который будет заниматься разработкой программы возвращения беженцев домой.

По его словам, на текущий момент свыше 12 млн украинцев покинули страну с начала боевых действий, вернуть которых обратно домой будет крайне сложно.

"Много есть факторов, один из них - это все-таки как долго будет продолжаться война. Потому что чем дольше она будет продолжаться, тем сложнее будет людям возвращаться. Найдя лучшую жизнь в другом государстве, человек обрастает бытом, дети идут в школу, появляется работа, какие-то элементарные перспективы, кредиты и т.д. И это не даст возможности определенной части вернуться", - пояснил он.

Более того, многое будет зависеть от политики украинской власти по отношению к украинским беженцам, считает нардеп.

"Как власть будет создавать инвестиционный климат, и именно какие условия для тех украинцев, которые хотят вернуться - тоже важно. Что сможет предложить Украина тем людям, которым некуда возвращаться, например, тем регионам, где их имущество уничтожено, где потерян бизнес, где некуда возвращаться. Сегодняшние условия по компенсации уничтоженного жилья не удовлетворят людей, потому что людям просто некуда ехать, а сегодня в Европе, в других государствах они имеют хотя бы какие-то элементарные условия для жизни или перспективу", - добавил он.

Отток населения Украины уже создал дефицит рабочей силы, что в свою очередь неминуемо скажется на экономике страны.

"Украинская экономика периода восстановления столкнется с дисбалансом и с дефицитом рабочей силы. И это может быть тоже вызов (для власти, - ред.). Я не исключаю, что в государстве могут появиться мигранты, которые не привередливы к уровню оплаты. Из каких государств эти люди могут быть, сегодня сложно судить. Но Украина должна быть готова к волне мигрантов", - указал парламентарий.

Более того, нардеп подчеркивает, что массовый отъезд украинцев из страны "уже стал проблемой или будет проблемой национальной безопасности".

"Власть как можно быстрее должна создать отдельный государственный орган, который будет заниматься разработкой программы возвращения украинцев домой. В противном случае мы теряем как нация идентичность", - отметил он.

Цимбалюк убежден, что своим бездействием в отношении данной проблематики власть теряет драгоценное время, и вернуть людей в Украину будет все сложнее.

Вдобавок ко всему, Украину ожидает такая проблема, как старение нации, которая характерна для всей Европы и в Америки.

"Мы будем иметь последствия. И здесь государство тоже должно разработать программу поддержки семей, которые рожают детей. Действительно, демографический кризис, об этом говорят специалисты, только начинается. Трудоспособное население, особенно мужчины, сегодня на фронте. А те, кто будет заниматься экономикой, молодые люди, из-за ощущения туманного будущего не спешат рожать детей, и это на самом деле есть проблема", - заявил он.

Ситуация усугубляется еще тем, что число лиц с инвалидностью вследствие войны существенно увеличилось.

"Мы уже в этом году имеем рост учета лиц с инвалидностью. Это вызов. И это касается не только мужчин, которые воюют, это касается и гражданского населения, и детей, и женщин, и лиц зрелого возраста, и почтенного возраста. Государство должно уже сейчас реально работать на тем, как создать условия для достаточной профессиональной реабилитации. Реабилитация сегодня - вызов обществу, и государство оказалось к нему не готово", - подытожил он.