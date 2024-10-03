Україна зіграє з Францією за "бронзу" ЧС з футзалу. У фіналі – принципове протистояння

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Чемпіонат світу-2024, 1/2 фіналу

Аргентина – Франція – 3:2

Голи: Арр'єта, 2:14 (пенальті), 36:33 (пенальті), Клаудіньо, 07:07 – Менендез, 05:29, Туре, 24:32.

Команди влаштували гольову перестрілку вже на початку матчу. На 3-й хвилині аргентинці заробили пенальті, який реалізував Арр'єта. Але на 6-й французи зрівняли рахунок. Пройшло ще дві хвилини і південноамериканська команда знову вийшли вперед – 2:1.

Після цієї "розминки" суперники стали діяти вже обережніше. Французи атакували більше, а їхні опоненти зосередились на грамотній обороні та пошуках шансів у швидких контратаках. Утім, до перерви ніхто досягнути успіху не зумів.

Але щойно гра відновилася, як європейці знайшли шпарину в обороні аргентинців: другий гол команди записав на свій рахунок Туре. І знову на майданчику точилася боротьба, де вже обидві команди не надто ризикували, намагаючись створити щось через позиційні атаки.

У таких випадках все вирішує одна помилка, якої й припустилися французи. Необережна гра біля власних воріт призвела до ще одного пенальті. І той же Арр'єта не схибив вдруге. Сталося це на 37-й хвилині і в "триколірних" вже було обмаль часу, щоб урятувати гру. Більш того, вони майже не пропустили четвертий гол, коли суперники атакували порожні ворота та влучили у штангу.

Аргентина перемогла з рахунком 3:2 і тепер у фіналі зустрінеться зі своїм принциповим суперником у всіх різновидах гри з м'ячем – Бразилією. Вирішальний поєдинок відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Того ж дня Україна розіграє "бронзу" з командою Франції. Цей матч розпочнеться о 15:30.