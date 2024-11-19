ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна здолала збірну Албанії. Що далі чекатиме на команду Реброва?

Тірана, Вівторок 19 листопада 2024 23:59
UA EN RU
Україна здолала збірну Албанії. Що далі чекатиме на команду Реброва? Фото: Олександр Зінченко та Роман Яремчук вивели "синьо-жовтих" у плей-офф (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України на мажорній ноті завершила основний етап Ліги націй 2024/25 та продовжить боротьбу за підвищення в класі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У фінальному турі "синьо-жовті" переграли збірну Албанії (2:1). Тепер підопічні Сергія Реброва зіграють в плей-офф за вихід у Дивізіон A.

Збірна України в перехідних матчах протистоятиме одній з команд, що фінішували третіми в найвищому дивізіоні. Коло потенційних суперників українців обмежене чотирма командами – Шотландією, Бельгією, Угорщиною і Сербією. Жеребкування плей-офф Ліги націй відбудеться 22 листопада.

Наступна стадія складатиметься з двох матчів. Україна позмагається за путівку в Дивізіон A навесні 2025 року. Перший поєдинок запланований на 20 березня, а матч-відповідь – на 23 березня.

Збірна України в Дивізіоні A Ліги націй

"Синьо-жовті" одного разу змагалися в найвищому дивізіоні турніру. У другому сезоні Ліги націй команда під керівництвом Андрія Шевченка потрапила в групу зі збірними Іспанії, Німеччини та Швейцарії.

Україна стартувала з домашньої перемоги над Швейцарією (2:1). Далі підопічні Шевченка програли німцям та іспанцям, але в 4-му турі несподівано здолали "Фурію Роху" (1:0). Щоправда, потім зазнали другої поразки від Бундестім.

Завершився той сезон скандалом. Збірна України приїхала на вирішальний матч проти швейцарців, але місцеві епідеміологи заборонили команді ледь не в повному складі грати через підозру на COVID. УЄФА поєдинок не переніс, а зарахував "синьо-жовтим" технічну поразку (0:3), що спричинила виліт у Дивізіон B.

До слова, напередодні збірна Сан-Марино сенсаційно пробилася в Дивізіон C європейського турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Ліга націй
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією