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Україна здобула другу перемогу в олімпійській пре-кваліфікації з баскетболу

Фото: Україна перемогла Ісландію (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Українська збірна з баскетболу здобула другу перемогу в попередній олімпійській кваліфікації з баскетболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чоловіча збірна України з баскетболу виграла другий матч поспіль в олімпійському пре-кваліфікаційному турнірі, що проходить у Стамбулі (Туреччина).

Фото: Україна перемогла Ісландію (t.me/nocukraine)

Сьогодні, 13 серпня, підопічні Віталія Степановського виявилися сильнішими за представників Ісландії - 82:69 (17:18, 26:16, 23:16, 16:19).

Свою третю і заключну зустріч у Групі С збірна України проведе у вівторок, 15 серпня, проти господарів майданчика - баскетболістів Туреччини.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що українська збірна перемогла Болгарію.

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