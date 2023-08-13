Україна здобула другу перемогу в олімпійській пре-кваліфікації з баскетболу
Українська збірна з баскетболу здобула другу перемогу в попередній олімпійській кваліфікації з баскетболу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чоловіча збірна України з баскетболу виграла другий матч поспіль в олімпійському пре-кваліфікаційному турнірі, що проходить у Стамбулі (Туреччина).
Сьогодні, 13 серпня, підопічні Віталія Степановського виявилися сильнішими за представників Ісландії - 82:69 (17:18, 26:16, 23:16, 16:19).
Свою третю і заключну зустріч у Групі С збірна України проведе у вівторок, 15 серпня, проти господарів майданчика - баскетболістів Туреччини.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що українська збірна перемогла Болгарію.
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