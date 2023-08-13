Украина одержала вторую победу в олимпийской преквалификации по баскетболу
Украинская сборная по баскетболу одержала вторую победу в предыдущей олимпийской квалификации по баскетболу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.
Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла второй матч подряд в проходящем в Стамбуле (Турция) олимпийском пре-квалификационном турнире.
Сегодня, 13 августа, подопечные Виталия Степановского оказались сильнее представителей Исландии - 82:69 (17:18, 26:16, 23:16, 16:19).
Свою третью и заключительную встречу в Группе С сборная Украины проведет во вторник, 15 августа, против хозяев площадки – баскетболистов Турции.
Напомним, вчера мы сообщали, что украинская сборная выиграла Болгарию.
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