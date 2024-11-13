Україна здатна створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу, - The Times

В аналітичній записці, підготовленій для Міністерства оборони України, йдеться про те, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Fat Man", скинутої на Нагасакі в 1945 році.

"Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проекту, не було б складним завданням і 80 років потому", - йдеться в документі.

Видання пояснило, що не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей, необхідних для збагачення урану, у воєнний час Україні довелося б покладатися на використання плутонію, видобутого з відпрацьованих паливних стрижнів, вивезених з українських ядерних реакторів.

Водночас, варто зауважити, що Україна все ще контролює дев'ять діючих реакторів і має значний ядерний досвід, попри те, що в 1996 році вона відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі.

"Вага плутонію, наявного в Україні, може бути оцінена в сім тонн... Значний арсенал ядерної зброї потребував би набагато менше матеріалу... Кількість матеріалу достатня для сотень боєголовок з тактичною потужністю в кілька кілотонн", - йдеться у звіті.

Автори документа підсумували, що така бомба мала б приблизно десяту частину потужності "Fat Man".

Проте автор доповіді Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України, урядового науково-дослідного центру, який є консультативно-дорадчим органом при президенті та Раді національної безпеки та оборони України зауважив, що навіть цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові, промислові чи логістичні об'єкти.

Хоча, важливо відзначити, що точна потужність ядерного удару була б непередбачуваною, оскільки для нього використовувалися б різні ізотопи плутонію.