"Україна здатна не допустити розширення війни". Зеленський звернувся до губернаторів США
У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до губернаторів США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни, але для цього необхідна військова підтримка партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Україна здатна не допустити розширення війни. Здатна перемогти Росію на нашій землі. Сказав про це під час звернення до губернаторів США", - написав Зеленський.
Він зазначив, що "ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною".
"Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю та по фінанси. Вистоїть Україна - вистоїть ваш мир, ваших союзників і партнерів", - додав президент.
За його словами, саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими.
"Головне - не програти час, не програти шанс, який маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. Ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав. І я впевнений, завжди будемо успішні", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили черговий пакет військової допомоги для України у розмірі 2,6 млрд доларів.
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