"Украина способна не допустить расширения войны". Зеленский обратился к губернаторам США

Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к губернаторам США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны, но для этого необходима военная поддержка партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Украина способна не допустить расширения войны. Способна победить Россию на нашей земле. Сказал об этом при обращении к губернаторам США", - написал Зеленский.

Он отметил, что "враг свободы должен проиграть быстро и надежно там, куда зашел с преступной и неспровоцированной агрессивной войной".

"Вот почему мы обращаемся за поддержкой в США, за оружием и за финансами. Выстоит Украина - выстоит ваш мир, ваших союзников и партнеров", - добавил президент.

По его словам, именно с Украиной Америка имеет возможность защитить свои ценности, которые совпадают с нашими.

"Главное - не проиграть время, не проиграть имеющийся шанс. Действовать сейчас, помогать сейчас. Украинцы делают так, чтобы американцам не пришлось воевать. Мы совместно обретаем новую прочность для наших государств. И я уверен, всегда будем успешны", - добавил Зеленский.