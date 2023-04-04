"Украина способна не допустить расширения войны". Зеленский обратился к губернаторам США
Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к губернаторам США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны, но для этого необходима военная поддержка партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Украина способна не допустить расширения войны. Способна победить Россию на нашей земле. Сказал об этом при обращении к губернаторам США", - написал Зеленский.
Он отметил, что "враг свободы должен проиграть быстро и надежно там, куда зашел с преступной и неспровоцированной агрессивной войной".
"Вот почему мы обращаемся за поддержкой в США, за оружием и за финансами. Выстоит Украина - выстоит ваш мир, ваших союзников и партнеров", - добавил президент.
По его словам, именно с Украиной Америка имеет возможность защитить свои ценности, которые совпадают с нашими.
"Главное - не проиграть время, не проиграть имеющийся шанс. Действовать сейчас, помогать сейчас. Украинцы делают так, чтобы американцам не пришлось воевать. Мы совместно обретаем новую прочность для наших государств. И я уверен, всегда будем успешны", - добавил Зеленский.
Напомним, Соединенные Штаты Америки сегодня объявили очередной пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд долларов.
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