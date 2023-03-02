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Україна збільшила вплив у світі та значно піднялася в рейтингу "м’якої сили"

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна піднялася з 51 на 37 місце в Глобальному індексі "м’якої сили". Україна за останній рік досягла найбільшого прогресу в рейтингу, до якого включена 121 країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Soft Power Index 2023.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, "звіт про світове сприйняття України за 2022 рік чітко показав, що Україна більше не terra incognita"

За його словами, результати України в Global Soft Power Index 2023 лише підкріплюють висновки МЗС - знайомство з країною та вплив України різко зросли в усьому світі.

"За винятком очевидної причини того, що Україна була в усіх новинах, ми доклали величезних зусиль, щоб розповісти історію України, створити український наратив і мобілізувати підтримку. Україна - це справді блокбастер. Я б назвав цю історію "Попелюшка перетворилася на Капітана Марвела"" - додав він.

Глобальний індекс м’якої сили базується на відповідях від 110 тисяч людей із понад 100 країни, щодо сприйняття 121 держави у світі.

Сполучені Штати Америки знову посіли перше місце в індексі м’якої сили. На другому місті - Велика Британія, на третьому - Німеччина.

Нагадаємо, більшість громадян країн Європейського Союзу (61%) вважають, що Україна переможе у війні із Росією.

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