UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна збільшила військові витрати на 640%, а для РФ війна дорожча, ніж вона очікувала, - SIPRI

Фото: зростання військових витрат України стало рекордним в історії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Військові витрати України у 2022 році зросли 640% і досягли 44 млрд доларів. Це найвищий річний приріст військових витрат країни, колись зафіксований у даних SIPRI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Внаслідок збільшення та пов'язаної з війною збитків для економіки України військовий тягар (військові витрати у відсотках від ВВП) підскочив до 34% ВВП у 2022 році порівняно з 3,2% у 2021 році.

За даними SIPRI, військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році і становили приблизно 86,4 млрд доларів. Це еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії у 2022 році порівняно з 3,7% ВВП у 2021 році.

Дані, опубліковані Росією наприкінці 2022 року, показують, що витрати на національну оборону, найбільший компонент російських військових витрат, у номінальному вираженні вже на 34% вищі, ніж у бюджетних планах, складених у 2021 році.

"Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими видатками у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала", - сказала доктор Люсі Беро-Судро, директор Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Нагадаємо, за даними SIPRI, Україна у 2022 році вийшла на третє місце з імпорту основних озброєнь завдяки військовій допомозі США та багатьох європейських держав після російського вторгнення. Україна поступається Катару та Індії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДержбюджетВійна Росії проти України