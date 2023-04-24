Україна збільшила військові витрати на 640%, а для РФ війна дорожча, ніж вона очікувала, - SIPRI

Внаслідок збільшення та пов'язаної з війною збитків для економіки України військовий тягар (військові витрати у відсотках від ВВП) підскочив до 34% ВВП у 2022 році порівняно з 3,2% у 2021 році.

За даними SIPRI, військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році і становили приблизно 86,4 млрд доларів. Це еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії у 2022 році порівняно з 3,7% ВВП у 2021 році.

Дані, опубліковані Росією наприкінці 2022 року, показують, що витрати на національну оборону, найбільший компонент російських військових витрат, у номінальному вираженні вже на 34% вищі, ніж у бюджетних планах, складених у 2021 році.

"Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими видатками у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала", - сказала доктор Люсі Беро-Судро, директор Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.