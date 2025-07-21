Україна запускає новий формат співпраці з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом

Як зазначив Сибіга, перше засідання у форматі "Україна - Бенілюкс" на рівні міністрів відбудеться найближчим часом.

"Дуже важливо, щоб наша дипломатія відповідала новому місцю нашої держави у світі. Держави, яку поважають за її силу і рішучість. Ми не чекаємо запрошень. Ми створюємо рівноправні формати та ініціативи. Ми пропонуємо рецепти і запрошуємо інших іти разом із нами", - наголосив він.

Також Сибіга додав, що Україна вже створила низку форматів разом з іншими країнами: