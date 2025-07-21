Україна запускає новий формат співпраці з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом

Україна, Бельгія, Нідерланди та Люксембург співпрацюватимуть у рамках нового формату "Україна - Бенілюкс".
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначив Сибіга, перше засідання у форматі "Україна - Бенілюкс" на рівні міністрів відбудеться найближчим часом.
"Дуже важливо, щоб наша дипломатія відповідала новому місцю нашої держави у світі. Держави, яку поважають за її силу і рішучість. Ми не чекаємо запрошень. Ми створюємо рівноправні формати та ініціативи. Ми пропонуємо рецепти і запрошуємо інших іти разом із нами", - наголосив він.
Також Сибіга додав, що Україна вже створила низку форматів разом з іншими країнами:
Нагадаємо, лише минулого тижня міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп оголосив, що його країна виділяє 300 млн євро на відновлення України.
Кошти, зокрема, планують спрямувати на відновлення української енергетичної системи.
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