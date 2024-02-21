Україна запускає експорт продукції в обхід Польщі: Кубраков розкрив деталі

Він розповів, що головний експортний шлях України - Чорним морем - працює завдяки силам оборони. За січень цього року наша країна перевезла 6,7 млн тонн аграрної продукції Чорним морем і Дунаєм. І лише 370 тисяч тонн транзитом через Польщу. Це близько 5% загальної кількості.

За словами Кубракова, найголовніший наш канал це Чорне море та Дунайський кластер, наша країна планує їх розвивати.

При цьому він додав, що продукція з доданою вартістю більше експортувалася через сухопутні коридори, переважно через Польщу.

"Що ми зараз пропонуємо? Ми найближчими днями запускаємо через Дунай баржі з контейнерами до портів Румунії, порту Констанци. Перші два судна вирушать найближчими днями. Також очікуємо найближчими днями, що ми зможемо вгору за течією Дунаю постачати на ринки Німеччини та Австрії продукцію наших виробників, оминаючи Польщу", - уточнив міністр.

Блокада кордону із Польщею

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, польські фермери посилили блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили не лише траси, а й залізницю.

Також фермери вкотре влаштували провокації - цього разу вони висипали українське зерно з потягу.

Уряд Польщі анонсував переговори з протестувальниками 26 лютого, щоб виправити ситуацію.

Більш детально про блокаду - у матеріалі РБК-Україна.