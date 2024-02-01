Україна запросила Уругвай взяти участь у Глобальному саміті миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше провів переговори зі своїм уругвайським колегою Омаром Паганіні. Однією з тем став майбутній Глобальний саміт миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Twitter .

За словами Кулеби, він підтвердив зацікавленість України у розвитку відносин з Уругваєм.

"Ми обговорили російську агресію проти України та формулу миру президента України Володимира Зеленського. Я запросив Уругвай взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру у Швейцарії", - написав український міністр.

Він також додав, що під час переговорів обговорив з Паганіні питання двосторонньої торгівлі та відновлення України.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників голів держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною ціллю є залучення якнайбільшої кількісті країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні голів держав.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що до зустрічей щодо формули миру можуть допустити Росію. Готовність до обговорення цього питання буде на другому Глобальному саміті миру.