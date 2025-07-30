Україна запропонувала Фінляндії провести спільний оборонний форум

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із керівництвом та членами Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії. Глава МЗС запропонував створити українсько-фінський оборонний форум.

Як передає РБК-Україна , про це Сибіга повідомив у соцмережі Х .

"Подякував Фінляндії, її уряду, бізнесу та народу за підтримку України, а головне - за своєчасну військову допомогу. Фінляндія дуже добре розуміє, що означає протистояти жорстокій та неспровокованій агресії з боку Москви", - написав Сибіга.

За його словами, під час зустрічі обговорили практичні шляхи подальшого розвитку взаємовигідного оборонного співробітництва. Глава МЗС зазначив, що Україна є контрибутором безпеки та інноваційних оборонних технологій.

"Запросив фінські компанії взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні восени цього року та запропонував розглянути можливість проведення окремого українсько-фінського оборонного форуму", - розповів Сибіга.

Міністр також висловив велику зацікавленість України в унікальному досвіді Фінляндії у будівництві об'єктів укриття.

"Ми вдячні фінським друзям за лідерство у відповідній коаліції та сподіваємося на розвиток її діяльності", - зазначив глава МЗС України.

Фото: Сибіга провів зустріч із керівництвом та членами Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії (x.com/andrii_sybiha)