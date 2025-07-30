Украина предложила Финляндии провести совместный оборонный форум

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Глава МИД предложил создать украинско-финский оборонный форум.

Как передает РБК-Украина , об этом Сибига сообщил в соцсети Х .

"Поблагодарил Финляндию, ее правительство, бизнес и народ за поддержку Украины, а главное - за своевременную военную помощь. Финляндия очень хорошо понимает, что значит противостоять жестокой и неспровоцированной агрессии со стороны Москвы", - написал Сибига.

По его словам, во время встречи обсудили практические пути дальнейшего развития взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Глава МИД отметил, что Украина является контрибутором безопасности и инновационных оборонных технологий.

"Пригласил финские компании принять участие в следующем международном форуме оборонной промышленности в Украине осенью этого года и предложил рассмотреть возможность проведения отдельного украинско-финского оборонного форума", - рассказал Сибига.

Министр также выразил большую заинтересованность Украины в уникальном опыте Финляндии в строительстве объектов укрытия.

"Мы благодарны финским друзьям за лидерство в соответствующей коалиции и надеемся на развитие ее деятельности", - отметил глава МИД Украины.

Фото: Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии (x.com/andrii_sybiha)