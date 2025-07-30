ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина предложила Финляндии провести совместный оборонный форум

Среда 30 июля 2025 23:06
UA EN RU
Украина предложила Финляндии провести совместный оборонный форум Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Глава МИД предложил создать украинско-финский оборонный форум.

Как передает РБК-Украина, об этом Сибига сообщил в соцсети Х.

"Поблагодарил Финляндию, ее правительство, бизнес и народ за поддержку Украины, а главное - за своевременную военную помощь. Финляндия очень хорошо понимает, что значит противостоять жестокой и неспровоцированной агрессии со стороны Москвы", - написал Сибига.

По его словам, во время встречи обсудили практические пути дальнейшего развития взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Глава МИД отметил, что Украина является контрибутором безопасности и инновационных оборонных технологий.

"Пригласил финские компании принять участие в следующем международном форуме оборонной промышленности в Украине осенью этого года и предложил рассмотреть возможность проведения отдельного украинско-финского оборонного форума", - рассказал Сибига.

Министр также выразил большую заинтересованность Украины в уникальном опыте Финляндии в строительстве объектов укрытия.

"Мы благодарны финским друзьям за лидерство в соответствующей коалиции и надеемся на развитие ее деятельности", - отметил глава МИД Украины.

Украина предложила Финляндии провести совместный оборонный форум

Фото: Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии (x.com/andrii_sybiha)

Визит Сибиги в Финляндию

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30-31 июля находится с визитом в Финляндии. Там он примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50".

В рамках визита Сибиги запланированы его двусторонние переговоры с:

  • высшим руководством государства - президентом Финляндии Александром Стуббом,
  • спикером Эдускунты Юсси Халла-ахо,
  • министром иностранных дел Финляндии - действующим Председателем ОБСЕ Элиной Валтонен
  • финскими парламентариями и депутатами Европейского парламента,
  • а также ряд встреч с высокими гостями Конференции.

В то же время, сообщается, что ключевыми темами переговоров станут:

  • усиление и синхронизация давления союзников на Москву,
  • координация усилий Украины и Финляндии по противодействию российской агрессии и угрозам для Европы,
  • дальнейшее реформирование ОБСЕ и европейской архитектуры безопасности,
  • усиление оборонных возможностей Украины,
  • участие финского правительства и компаний в восстановлении и отстройке Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Финляндия Андрей Сибига
Новости
Украина очень близка к созданию баллистических ракет, - Шмыгаль
Украина очень близка к созданию баллистических ракет, - Шмыгаль
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции