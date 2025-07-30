Украина предложила Финляндии провести совместный оборонный форум
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Глава МИД предложил создать украинско-финский оборонный форум.
Как передает РБК-Украина, об этом Сибига сообщил в соцсети Х.
"Поблагодарил Финляндию, ее правительство, бизнес и народ за поддержку Украины, а главное - за своевременную военную помощь. Финляндия очень хорошо понимает, что значит противостоять жестокой и неспровоцированной агрессии со стороны Москвы", - написал Сибига.
По его словам, во время встречи обсудили практические пути дальнейшего развития взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Глава МИД отметил, что Украина является контрибутором безопасности и инновационных оборонных технологий.
"Пригласил финские компании принять участие в следующем международном форуме оборонной промышленности в Украине осенью этого года и предложил рассмотреть возможность проведения отдельного украинско-финского оборонного форума", - рассказал Сибига.
Министр также выразил большую заинтересованность Украины в уникальном опыте Финляндии в строительстве объектов укрытия.
"Мы благодарны финским друзьям за лидерство в соответствующей коалиции и надеемся на развитие ее деятельности", - отметил глава МИД Украины.
Фото: Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии (x.com/andrii_sybiha)
Визит Сибиги в Финляндию
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30-31 июля находится с визитом в Финляндии. Там он примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50".
В рамках визита Сибиги запланированы его двусторонние переговоры с:
- высшим руководством государства - президентом Финляндии Александром Стуббом,
- спикером Эдускунты Юсси Халла-ахо,
- министром иностранных дел Финляндии - действующим Председателем ОБСЕ Элиной Валтонен
- финскими парламентариями и депутатами Европейского парламента,
- а также ряд встреч с высокими гостями Конференции.
В то же время, сообщается, что ключевыми темами переговоров станут:
- усиление и синхронизация давления союзников на Москву,
- координация усилий Украины и Финляндии по противодействию российской агрессии и угрозам для Европы,
- дальнейшее реформирование ОБСЕ и европейской архитектуры безопасности,
- усиление оборонных возможностей Украины,
- участие финского правительства и компаний в восстановлении и отстройке Украины.