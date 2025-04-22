Україна залучає данських експертів до пошуку інвестицій у вітроенергетику

Згідно з повідомленням, 8 квітня на конференції WindEurope УВЕА та GreenPower Denmark підписали меморандум щодо нової фазу співпраці між Україною та Данією у сфері вітроенергетики.

Метою укладеної співпраці є розвиток офшорної і наземної вітроенергетики; підвищення енергетичної безпеки України; інтеграцію інновацій, залучення інвестицій та посилення експертизи.

Так, повідомляється, що сторони зосередяться на обміні досвідом та технічною експертизою; проведенні навчальних програм і тренінгів для українських девелоперів та інженерів; організації візитів на наземні та офшорні ВЕС Данії.

Окрім того, експерти будуть брати участь розвитку ринку вживаних і відновлених вітрових турбін в Україні.

"Данський досвід, технології та інвестиції здатні допомогти Україні у розвитку як наземної, так і офшорної вітроенергетики. Підтримка з боку GreenPower Denmark - потужний сигнал: попри всі виклики, Україна готова й надалі рухатись вперед", - підкреслює Андрій Конеченков, голова правління УВЕА.

Нагадаємо, в ДП "Гарантований покупець" повідомили, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками.