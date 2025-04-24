Україна закупила ще одну партію американського газу

Україна закупає газ в Європі через падіння видобутку після російських обстрілів. Частина має американське походження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".
За даними пресслужби, "Нафтогаз" і польська ORLEN підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG). Це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн кубометрів.
Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.
"Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти - важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", - зазначив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.
Об’єкти групи "Нафтогаз" зазнавали неодноразових масованих ворожих обстрілів. За 2024-2025 роки 34 об’єкти "Укргазвидобування" були атаковані ворогом. Найбільш руйнівною була атака в лютому 2025 року - вона завдала значної шкоди державному видобутку газу - втрати сягнули майже 50% обсягів.
Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у рамках базового рівня. Водночас експерти МВФ зазначають, що триваюча військова агресія Росії завдала серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України інфраструктурі.
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