Україна закликала зупинити спроби РФ блокувати роботу "зернового коридору"

"Україна глибоко стурбована деструктивними діями РФ, які призводять до затримки роботи "зернового коридору" Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки", - йдеться у заяві.

Міністри зазначили, що представники РФ в складі інспекційних груп при Координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів.

"Зокрема, російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що деструктивна політика РФ призвела до системного зниження вантажообігу в рамках "зернової угоди", через що за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського зерна і ця тенденція набирає обертів.

При цьому зазначається, що в Босфорі нині утворилась черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. Через такі дії Кремля продовольство недоотримують країни Африки та Азії.

"Руйнуючи портову інфраструктуру України, Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. Об'єм перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні у 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року", - йдеться у заяві.

Міністри зазначили, що росіяни не проводять інспекції своїх суден в Босфорі, через що робить можливим використання торговельних суден для отримання вантажів військового призначення задля продовження війни проти України.

"Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі "зернового коридору" Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", - йдеться у заяві.