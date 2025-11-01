Україна закликала до санкцій проти "Росатому" після атак РФ на підстанції АЕС

Україна рішуче засудила нові цілеспрямовані атаки Росії по підстанціях, від яких залежить стабільне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що це перші прицільні атаки такого типу з грудня 2024 року - дати ухвалення Радою керуючих МАГАТЕ резолюції GOV/2024/73, яка прямо визначає загрозу ядерній безпеці через удари по об’єктах зовнішнього електроживлення АЕС.

За даними МАГАТЕ, під час ранкової військової активності 30 жовтня було пошкоджено підстанції, що забезпечують безпечне електроживлення атомних станцій.

Україна повністю поділяє занепокоєння, висловлене Генеральним директором Агентства Рафаелем Гроссі.

У МЗС наголосили, що удари по цивільних енергетичних об’єктах, які безпосередньо впливають на безпечну експлуатацію ядерних установок, порушують принципи розрізнення та пропорційності міжнародного гуманітарного права.

Такі дії несумісні із "Сімома незамінними принципами" МАГАТЕ, зокрема з четвертим - про обов’язковість надійного зовнішнього електроживлення всіх ядерних об’єктів.

Міністерство також заявило, що характер цілевизначення, послідовність уражень і відповідність обраних цілей схемам зовнішнього електроживлення АЕС свідчать про можливу участь представників російських державних енергетичних компаній, зокрема корпорації "Росатом".

Використання спеціальних технічних даних може вказувати на співучасть у діях, що мають ознаки ядерного тероризму.

Україна закликала міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, зокрема розширити обмеження щодо "Росатому" та афілійованих структур, а також повністю припинити будь-яку співпрацю з ними у цивільній ядерній сфері.