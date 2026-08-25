Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію, яка вимагає від РФ припинити війну

Мельник зазначив, що після того, як Москва відкинула можливість припинення вогню, Київ почав під час кожного засідання Радбезу закликати підтримати відповідну резолюцію. Проте досі ініціатива не мала належної відповіді.

Зокрема, дипломат нагадав нещодавні заяви диктатора РФ Володимира Путіна, який насмішкувато відкинув мирні пропозиції, які передала Україна.

"Роблячи це, Росія знову плює в обличчя й демонструє зневагу кожному членові Ради Безпеки", - пояснив представник України.

На тлі цього Мельник вчергове закликав членів Радбезу винести на розгляд резолюцію, в якій передбачена вимога виконати наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року та негайно припинити бойові дії як в Україні, так і загалом проти України.

Він наголосив, що цей документ має передбачати виведення військ РФ з міжнародною визнаної території України, а також створення 50-кілометрової демілітаризованої зони на кордоні з боку Росії, щоб захистити цивільне населення України від російських атак.

Мельник підкреслив, що Радбез не може й надалі продовжувати ігнорувати відмову Росії припиняти війну, тож закликав до дій.

"Якщо Радбез справді серйозно налаштований припинити російську війну на знищення України, то має нарешті виконати те, що Міжнародний суд ООН постановив чотири з половиною роки тому", - наголосив дипломат.

Резюмуючи свою промову постпред звернувся до російського представника словами українського письменника Івана Котляревського з "Енеїди".

"Геть, пріч, вбирайтесь відсіль к чорту", - сказав він.