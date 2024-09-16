Україна закликала ООН та МКЧХ долучитися до гуманітарної допомоги в Курській області

У відомстві зазначили, що з початку Курської операції Сили оборони України гарантували гуманітарну допомогу мешканцям, можливість виїзду з районів бойових дій та задоволення їхніх основних потреб.

У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об’єднаних Націй із проханням долучитися до гуманітарного реагування в регіоні та направило офіційну ноту.

Також МЗС України звернулося до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом моніторити дотримання норм міжнародного гуманітарного права на підконтрольних територіях згідно з Женевською конвенцією 1949 року.

Україна підтверджує готовність співпрацювати з ООН та МКЧХ для ефективного надання допомоги населенню Курської області та моніторингу гуманітарної ситуації.