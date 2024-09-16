Україна закликала ООН та МКЧХ долучитися до гуманітарної допомоги в Курській області

Україна, здійснюючи ефективний контроль окремих районів Курської області, дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права та прав людини. У контексті бойових дій українські військові демонструють високий рівень професіоналізму, забезпечуючи захист цивільного населення відповідно до міжнародних зобов’язань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.
У відомстві зазначили, що з початку Курської операції Сили оборони України гарантували гуманітарну допомогу мешканцям, можливість виїзду з районів бойових дій та задоволення їхніх основних потреб.
У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об’єднаних Націй із проханням долучитися до гуманітарного реагування в регіоні та направило офіційну ноту.
Також МЗС України звернулося до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом моніторити дотримання норм міжнародного гуманітарного права на підконтрольних територіях згідно з Женевською конвенцією 1949 року.
Україна підтверджує готовність співпрацювати з ООН та МКЧХ для ефективного надання допомоги населенню Курської області та моніторингу гуманітарної ситуації.
Наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже понад місяць. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.
Президент Володимир Зеленський говорив, що операція ЗСУ у Курській області йде за планом.
Раніше ОТУ "Сіверськ" повідомляв, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла до 45 тисяч окупантів.
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