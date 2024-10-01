Україна закликала Ізраїль та "Хезболлу" до стриманості, щоб не допустити масштабної війни

Ізраїлю та "Хезболлі" необхідно запобігти масштабній регіональній війні. Тому вони мають проявити стриманість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram .

У МЗС наголосили, що з тривогою стежать за рішенням Ізраїлю розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану.

"Рішуче засуджуючи ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла", Україна закликає сторони протистояння до максимальної стриманості, щоб запобігти переростанню конфлікту в масштабну регіональну війну", - додали у відомстві.

Також у міністерстві уточнили, що особливе занепокоєння викликає велике зростання в Лівані кількості біженців та переселенців, які були змушені залишити свої будинки через воєнний конфлікт.

Як зазначили у МЗС, критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права.

"Необхідно якнайшвидше покласти край насильству в регіоні. Мирний і успішний Ліван є запорукою стабільності всіх країн Близького Сходу", - сказано в повідомленні міністерства.