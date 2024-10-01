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Україна закликала Ізраїль та "Хезболлу" до стриманості, щоб не допустити масштабної війни

Вівторок 01 жовтня 2024 16:07
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Україна закликала Ізраїль та "Хезболлу" до стриманості, щоб не допустити масштабної війни Фото: МЗС України зробило заяву про війну Ізраїлю з "Хезболлою" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ізраїлю та "Хезболлі" необхідно запобігти масштабній регіональній війні. Тому вони мають проявити стриманість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram.

У МЗС наголосили, що з тривогою стежать за рішенням Ізраїлю розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану.

"Рішуче засуджуючи ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла", Україна закликає сторони протистояння до максимальної стриманості, щоб запобігти переростанню конфлікту в масштабну регіональну війну", - додали у відомстві.

Також у міністерстві уточнили, що особливе занепокоєння викликає велике зростання в Лівані кількості біженців та переселенців, які були змушені залишити свої будинки через воєнний конфлікт.

Як зазначили у МЗС, критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права.

"Необхідно якнайшвидше покласти край насильству в регіоні. Мирний і успішний Ліван є запорукою стабільності всіх країн Близького Сходу", - сказано в повідомленні міністерства.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, вночі Ізраїль розпочав свою наземну операцію проти "Хезболли" на території Лівану. Ізраїльські військові здійснили рейди.

Ціллю такої операції є ураження об'єктів та інфраструктури "Хезболли" на півдні Лівану.

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