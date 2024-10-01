Украина призвала Израиль и "Хезболлу" к сдержанности, чтобы не допустить масштабной войны
Израилю и "Хезболле" необходимо предотвратить масштабную региональную войну. Поэтому они должны проявить сдержанность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.
В МИД подчеркнули, что с тревогой следят за решением Израиля начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана.
"Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки "Хезболла", Украина призывает стороны противостояния к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну", - добавили в ведомстве.
Также в министерстве уточнили, что особую обеспокоенность вызывает большой рост в Ливане количества беженцев и переселенцев, которые были вынуждены оставить свои дома из-за военного конфликта.
Как отметили в МИД, критически важным является избегание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права.
"Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и преуспевающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", - сказано в сообщении министерства.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 1 сентября, ночью Израиль начал свою наземную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Израильские военные совершили рейды.
Целью такой операции является поражение объектов и инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана.
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