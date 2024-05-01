Україна закликала Азербайджан поглибити допомогу в розмінуванні

Україна сподівається на поглиблення співробітництва з Азербайджаном у процесі робіт із розмінування своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку заступниці голови Верховної ради Олени Кондратюк.

Вона зазначила, що в Баку провела зустріч з першим заступником голови Агенства Азербайджанської Республіки з розмінування Бахрузом Маммадовим і його колегами", - розповіла вона.

Нардеп наголосила що розмінування деокупованих територій це "той гуманітарний виклик, який об’єднує Україну та Азербайджан".

"Це наша спільна проблема, яка призводить, на жаль, до поранень та жертв серед населення обох країн", - сказала Кондратюк.

Так, за даними експертів, через наслідки російської агресії, Україна сьогодні є найбільш заміновою державою у світі. Небезпечні 174 тис. квадратних кілометрів української території, заміновано 5,6 млн гектарів земель.

При цьому Кондратюк додала, що для Азербайджану це також "серйозна проблема".

"З 2022 по 2024 рік розміновано 134 тис. гектарів земель і знешкоджено понад 67 тис. мін та вибухонебезпечних предметів. Особливо ця робота посилилася після повної деокупації Карабахського регіону", - йдеться в публікації нардепа.

Так, представниця Ради висловила вдячність Азербайджану "за значну і практичну допомогу Україні, яку ми відчуваємо в процесі гуманітарного розмінування".

"Азербайджан проводить тренінги з розмінування. Окремий напрям залучення жінок до цього процесу. Налагоджене власне виробництво сучасних машин для розмінування. Нещодавно одну з них, для знешкодження протипіхотних мін, Азербайджан передав Україні. Зараз ця техніка працює на Харківщині", - розповіла політик.

Також вона звернулася до Баку з проханням надати Україні машину для знешкодження протитанкових мін.

"Дуже розраховуємо на поглиблення співпраці ДСНС та Агенства з розмінування. На розширення допомоги, яка надається Азербайджаном для очищення української землі від смертоносних мін", - сказала Кондратюк.

Процес розмінування в Україні

Нагадаємо, через широкомасштабне вторгнення російських окупантів в Україну та активні бої - на території країни фіксують величезну кількість вибухонебезпечних об'єктів. Йдеться про понад 25% території України, що забруднена мінами, снарядами, та іншими вибухонебезпечними матеріалами.

В Україні раніше було створено Корпус демінерів, який має працювати на звільнених від російських загарбників територіях.