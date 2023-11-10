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Україна загрозливо підпустила Ізраїль в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Київ, П'ятниця 10 листопада 2023 10:10
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Україна загрозливо підпустила Ізраїль в таблиці коефіцієнтів УЄФА Фото: Заспів "гірників" не підтримала "Зоря" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Полярні результати донецького "Шахтаря" та луганської "Зорі" на групових етапах єврокубків викликали до погіршення становища України в класифікації футбольних асоціацій від УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Україна поки залишилася на 17-му місці в європейському рейтингу. Щоправда, головний конкурент впритул наблизився до неї.

Цього тижня бали до спільної скарбнички додав "Шахтар". Підопічні Маріно Пушіча сенсаційно переграли "Барселону" завдяки голу Данила Сікана (1:0). Натомість луганський колектив Валерія Кривенцова дошкульно програв "Маккабі" з Тель-Авіва (1:3).

Загалом Україна набрала 27,000 балів. Позаду залишився якраз Ізраїль (26,875). І хоч тамтешні команди здобули теж одну перемогу на двох ("Маккабі" з Хайфи програв іспанському "Вільярреалу" в Лізі Європи), але скоротили відставання. Так сталося через різну кількість представників у євротурнірах.

Від України цьогоріч у трьох змаганнях під егідою УЄФА стартували 5 команд. Натомість Ізраїль відправив на європейську арену всього 4 колективи. Отже, всі здобуті очки вітчизняними командами слід ділити на п'ять, а от ізраїльські здобутки – на чотири.

Подальші посередні виступи українських колективів у континентальних турнірах призведуть до зменшення квоти в єврокубках. Зокрема, втрата 15-ї позиції призведе до скорочення представництва до чотирьох у сезоні 2025/26. Окрім того, до Ліги чемпіонів потрапить лише чемпіон України.

Україна загрозливо підпустила Ізраїль в таблиці коефіцієнтів УЄФА

До слова, напередодні "Зоря" програла "Маккабі" з Тель-Авіва відкритий футбол.

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