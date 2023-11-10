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Украина угрожающе подпустила Израиль в таблице коэффициентов УЕФА

Киев, Пятница 10 ноября 2023 10:10
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Украина угрожающе подпустила Израиль в таблице коэффициентов УЕФА Фото: Запев "горняков" не поддержала "Заря" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Полярные результаты донецкого "Шахтера" и луганской "Зари" на групповых этапах еврокубков вызвали ухудшение положения Украины в классификации футбольных ассоциаций от УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Украина пока осталась на 17-м месте в европейском рейтинге. Правда, главный конкурент вплотную приблизился к ней.

На этой неделе баллы в общую копилку добавил "Шахтер". Подопечные Марино Пушича сенсационно обыграли "Барселону" благодаря голу Даниила Сикана (1:0). Зато луганский коллектив Валерия Кривенцова болезнено проиграл "Маккаби" из Тель-Авива (1:3).

В общей сложности Украина набрала 27,000 баллов. Позади остался как раз Израиль (26,875). И хотя тамошние команды одержали тоже одну победу на двоих ("Маккаби" из Хайфы проиграл испанскому "Вильярреалу" в Лиге Европы), но сократили отставание. Так произошло из-за разного количества представителей в евротурнирах.

От Украины в этом году в трех соревнованиях под эгидой УЕФА стартовали 5 команд. Израиль же отправил на европейскую арену всего 4 коллектива. Итак, все завоеванные отечественными командами очки следует делить на пять, а вот израильские достижения – на четыре.

Последующие посредственные выступления украинских коллективов в континентальных турнирах приведут к уменьшению квоты в еврокубках. В частности, потеря 15-й позиции приведет к сокращению представительства до четырех в сезоне 2025/26. Кроме того, в Лигу чемпионов попадет только чемпион Украины.

Украина угрожающе подпустила Израиль в таблице коэффициентов УЕФА

К слову, накануне "Заря" проиграла "Маккаби" из Тель-Авива открытый футбол.

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