Україна, ймовірно, використовує С-200 як балістичну ракету, - британська розвідка

Британська розвідка вважає, що у Росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил РФ, зокрема на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Причиною цього стало посилення ППО над західною Росією, де останнім часом почастішали атаки дронів.

"Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - зазначає розвідка.

При цьому у Британії наголошуються, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви. Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon.

"Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - припускають у розвідці.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 12 серпня у Керчі щонайменше двічі пролунали вибухи, а Кримський міст охоплював густий дим чорного та білого кольору. Окупанти заявили про нібито атаку та стверджували, що дим - це спеціальна завіса для маскування.

При цьому Міноборони РФ звинуватило Україну та заявило, що Кримський міст нібито намагалися атакувати зенітною ракетою С-200.

Варто зазначити, що С-200 - це зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії, розроблений в СРСР ще в 1960-х роках. Радіус дії таких ракет до 250 км. Проте останній дивізіон С-200 було знято з озброєння України у 2013 році.

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