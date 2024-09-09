ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків забруднення води в річках Сейм та Десна, - академік

Понеділок 09 вересня 2024 20:07
UA EN RU
Україна вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків забруднення води в річках Сейм та Десна, - академік Фото: Україна вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків забруднення води в річках Сейм та Десна (buvr.gov.ua)
Автор: Сергій Новіков

Ситуація з забрудненням води в річках Сейм та Десна не становить загрози для якості питної води. Компетентні відомства вживають всіх необхідних заходів для покращення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гідробіолога, академіка НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту гідробіології НАН України Сергія Афанасьєва.

"За найбільш песимістичним прогнозом, який розрахував наш інститут, воно (забруднення - прим) досягне Києва за 5-7 днів. Повторюсь це найбільш песимістичний прогноз. І досягне воно в дуже розбавленому вигляді і попередні розрахунки показують, шо водоканал повинен справитися з цими викликами. Я думаю все буде гаразд, сьогодні проводяться заходи з попередження вагомих загроз", - зазначив експерт в ефірі телемарафону.

Причиною забруднення води він назвав попадання промислових забруднених вод з цукрових заводів (меляси) у річку Сейм на території Росії.

"Після того як були відібрані перші проби води, а потім уже і детальний аналіз проведений, стало зрозуміло, що все це фактично стоки з цукрових заводів, які знаходяться в Тьоткіно. І при бойових діях, а може це і була спланована акція наших сусідів, вся ця стічна вода попала в річку Сейм", - пояснив експерт.

Нагадаємо,

Річка Сейм бере початок у Курській області РФ, де наразі тривають бойові дії, і впадає в Десну на території Чернігівської області. Далі Десна зливається з Дніпром поблизу Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Екологічна катастрофа
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ