Україна втратила півроку через суперечки у Конгресі, більше гаяти час не можна, - Зеленський

Глава держави розповів, що можливості України залежать від того, яке рішення ухвалить Конгрес США.

За його словами, поки наша країна не знатиме, що має постійну підтримку США, "українські солдати залишатимуться там, де вони зараз знаходяться на сході".

"Ми втратили півроку… Ми більше не можемо гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями", - заявив Зеленський, нагадавши про суперечки в Конгресі щодо допомоги Україні.

Президент наголосив, що критики допомоги Україні не розуміють суті війни, оскільки якщо наша країна програє, російський диктатор Володимир Путін розділить світ на друзів та ворогів РФ.