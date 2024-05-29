UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна втратила 85% потужностей теплової генерації через обстріли енергосистеми, - DiXi Group

Фото: Україна втратила 85% потужностей теплової генерації через обстріли енергосистеми (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Внаслідок масованих обстрілів енергосистеми Україна вже втратила близько 85% теплової генерації.

Про це заявила експертка проєктів DiXi Group Олена Лапенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.

Вона зазначила, що за оцінками DiXi Group українська теплова генерація втратила близько 85% потужності.

"Терміни її відновлення невизначені, незважаючи на заяви деяких експертів", - каже Лапенко. 

Вона також нагадала про пошкодження під час останніх обстрілів як мінімум двох об'єктів Укргідроенерго.

Експертка наголосила, що втрата теплових і гідроелектростанцій - це чутливий удар по маневровій генерації, що має згладжувати піки споживання електроенергії, які виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року і це вже відчули всі українці.

У DiXi Group заявляють, що у 2022−2023 рр. споживання електроенергії в Україні порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення скоротилося на 25−30%. Зокрема промисловість скоротила споживання на 45%, а населення на 16%. При цьому загальна генеруюча потужність скоротилася з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт. 

Тому в DiXi Group вважають, що в українській енергосистемі влітку 2024 року зберігатиметься дефіцит електроенергії.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕнергетикиТЕС